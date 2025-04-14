Ученый-биолог разработала проект музея природы КР. Нужны деньги на строительство

Ученый-биолог Анара Алымкулова из Института биологии Национальной академии наук КР разработала проект музея природы и экологии Кыргызстана.

Цель проекта, показать гражданам, особенно юному поколению, всю флору и фауну Кыргызстана, богатое биоразнообразие страны.

«Музей будет не только местом, где можно увидеть биоразнообразие страны, но и станет площадкой для проведения научных исследований, пропагандой науки, мотивацией к бережному отношению к нашей природе», — говорит Анара Алымкулова.

С ее слов, территория Кыргызстана занимает 0,1 процента от общей площади земли. При этом в стране встречается 2 процента всех видов флоры и более 3 процентов мировой фауны.

«Тянь-Шань — центр биоразнообразия земли и один из 200 регионов, от которых зависит экология планеты. В настоящее время в стране произрастает более 4 тысяч видов растений, что делает флору самой богатой в регионе. А если учесть виды грибов, водорослей и так далее, то флора страны составит 8 тысяч 200 видов», — рассказывает ученный.

Что касается фауны, то на территории Кыргызстана имеется более 17 тысяч видов беспозвоночных, 73 вида рыб, земноводных и пресмыкающихся — 41 вид, птиц — 400 видов, млекопитающих — 84 вида.

«Сейчас мы ищем средства на строительство музея. Здание будет в форме земного шара и состоять из семи этажей, каждый будет тематическим. Первый этаж планируется посвятить геологической экспозиции, где будут представлены минералы, горные породы, коллекции почв. Второй этаж — экспозиция растений. Третий — микроорганизмы и грибы, четвертый этаж планируется посвятить коллекции энтомологии (муравьи), остальные этажи будут посвящены млекопитающим, редким видам флоры и фауны, защищенным ареалам», — подытожила биолог.

Ученый и ее коллеги из Института биологии обращаются к Садыру Жапарову с просьбой выделить средства на строительство музея природы и экологии Кыргызстана.