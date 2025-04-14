В Кыргызстане строят почти 62 тысячи ипотечных квартир. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Тилек Джеембаев.

По его словам, самые первые дома начаты в Бишкеке, и граждане уже начали получать квартиры в столице. Половина — по долевому строительству, половина — по льготной, доступной или социальной ипотеке. Всего в Бишкеке до конца 2027-2028 годов планируется сдать примерно 17 тысяч квартир.

Кроме того, строительство ведется в областных и районных центрах — в селе Кочкор, городах Нарыне и Чолпон-Ате, а также в Сузакском, Узгенском, Кара-Сууйском и других районах.

Тилек Джеембаев отметил, что количество очередников достигло 50 тысяч семей.

«При определении 50-процентной квоты по долевому строительству получается, чтобы обеспечить 50 тысяч семей, мы должны построить 100 тысяч квартир. Тогда наша программа покроет весь спрос, который есть на сегодня. Без долевого строительства мы бы не смогли достигнуть цифры в 62 тысячи. Из имеющихся средств мы оставались бы примерно на цифре 25-28 тысяч квартир», — пояснил он.

Тилек Джеембаев добавил, что электронная очередь с фиксацией времени и даты подачи заявки выстраивается по каждому региону. Граждане могут зайти на сайт по своему направлению (социальная, льготная или доступная ипотека), выбрать регион и найти себя в общем списке. При каждом новом заселении граждане видят, сколько уже получивших жилье и сколько еще в ожидании. Вся система прозрачная, заверил чиновник.