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Общество

В Бишкеке за три месяца зафиксировано 158 ДТП с участием автобусов

В Бишкеке с 1 января по 31 марта 2025 года 158 муниципальных автобусов стали участниками различных дорожно-транспортных происшествий. Такие данные приводит ОАО «Государственная страховая организация» (Кыргызгосстрах).

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 Отмечается, что с начала 2025 года в Бишкеке зафиксирован рост ДТП с участием муниципальных автобусов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го количество таких инцидентов увеличилось на 15 процентов.

Согласно данным контролирующих органов, также наблюдается рост нарушений ПДД со стороны водителей автобусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325878/
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