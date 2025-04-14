В Бишкеке за три месяца зафиксировано 158 ДТП с участием автобусов

В Бишкеке с 1 января по 31 марта 2025 года 158 муниципальных автобусов стали участниками различных дорожно-транспортных происшествий. Такие данные приводит ОАО «Государственная страховая организация» (Кыргызгосстрах).
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Отмечается, что с начала 2025 года в Бишкеке зафиксирован рост ДТП с участием муниципальных автобусов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го количество таких инцидентов увеличилось на 15 процентов.
Согласно данным контролирующих органов, также наблюдается рост нарушений ПДД со стороны водителей автобусов.