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Общество

Россия запустила в Кыргызстане сайт для помощи в изучении русского языка

Россия запустила в Кыргызстане сайт для помощи в изучении русского языка. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Бишкеке.

из Telegram-канала посольства РФ в Бишкеке
Фото из Telegram-канала посольства РФ в Бишкеке

Сайт «Русский язык в Кыргызстане» — www.russian.kg. содержит научные факты и статистические данные о преимуществах владения русским языком. Отдельный раздел посвящен роли кириллицы в развитии кыргызского языка и литературы. Информация публикуется на русском и кыргызском языках.

В ближайшей перспективе сайт, созданный дипмиссией, превратится в полноценную платформу по поддержке русского языка в КР. На нем будет публиковаться информация о курсах русского языка в стране, грантовых программах российских учреждений образования, материалы для методической поддержки учителей-русистов.

Россия и Кыргызстан также совместно работают над созданием учебников по разным предметам на русском языке при поддержке АНО «Евразия». Этот опыт будет распространен и на остальные страны региона.

По разным оценкам, число граждан КР, владеющих русским языком, составляет не менее 73 процентов. Это один из самых высоких показателей не только в Центральной Азии, но и в СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325843/
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