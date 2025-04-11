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Общество

Музыкант из Испании запишет треки с кыргызстанскими коллегами

В Бишкек прилетел музыкант, исследователь Луис Хименес Аморос из Валенсии. Об этом сообщили представители Central Asia — Arts Management в соцсетях.

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За 20 лет он выпустил 18 сольных альбомов и сотрудничал с музыкантами из Западной Сахары, Египта, Ирака, Китая, Зимбабве, Мали, Мексики, ЮАР и других стран, автор четырех академических книг, пяти документальных фильмов и множества статей.

Его проект The Unknown Spanish Levant — это девять альбомов, записанных в Египте, Бразилии, Турции, Мексике, Испании и других странах.

Специализируется на старинной андалусской музыке и ее перекличках с традициями Ближнего Востока, Индии, Малайзии.

В рамках тура в 2025 году выступит в Кыргызстане, Испании, США, Австрии, Германии и Узбекистане.

Как сообщается, в КР Луис Хименес Аморос не только выступит на ХХ Международном фестивале «Джаз_Бишкек_Весна», который пройдет 25—26 апреля, но и запишет новые треки с местными музыкантами.

Его миссия — показать, как музыка соединяет континенты и эпохи.

24.kg — информационный партнер ХХ Международного фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325763/
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