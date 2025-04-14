В Бишкеке 14 апреля дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-12.00 — микрорайон «Аламедин-1», 8;

9.00-18.00 — отрезок улицы Курманджан Датки, микрорайон «Асанбай», 2-4, 8, 8/3, 9-11, отрезки улиц Матросова, Карасаева;

9.30-15.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, Бакинской, переулки Памирский, Новостроевский, Енисейский, Аральский, Гульчинский, Сулюктинский, Карагачевый;

9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Сагынбая манасчи, Аэропортинской, Руставели, Ажибека Баатыра, проспекта Манаса, жилмассив «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 16, отрезки улиц Фучика, Кронштадской, село Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Средняя, Панфилова);

9.00-16.00 — отрезки улиц Андижанской, Адырской, Наманганской, Чон-Курганской, контур 9020, отрезки улицы Рабочей, переулки Коллекторный, Гончарный;

9.00-12.00 — отрезки переулков Ижевского, Кызыл-Кийского, улиц Тулебердиева, Боталиева, Можайской, Фере;

12.45-17.00 — отрезки переулка Пензенского, улиц Боталиева, Ганди.

У кого намечается той

Зарема Аскарова

Родилась 14 апреля 1980 года. Первый заместитель министра юстиции КР.

Эльдар Абакиров

Родился 14 апреля 1981 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Насирдин Байтемиров

Фото из интернета. Насирдин Байтемиров

В 1916 году в селе Кегети родился прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик Насирдин Байтемиров.

Печатался с 1934-го. Первым изданием стала книга для детей «Жомоктор» («Сказки»).

Автор ряда поэтических сборников, сборника сатирических рассказов «Ум» (1956), пьес «Жених», «Кто виноват?», «Уркуя», либретто музыкальных драм и комедий «Осторожно, невеста!», «Молодое сердце». Один из создателей полнометражного художественного фильма «Поклонись огню» (1971).

Перевел на кыргызский язык отдельные произведения Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Алишера Навои, Пабло Неруды и других.

Умерла писательница 3уура Сооронбаева

Фото из интернета. 3уура Сооронбаева

Родилась 15 августа 1924 года в селе Джолголот Иссык-Кульской области.

В литературе дебютировала в 1947-м. Первый поэтический сборник «Менин айылым» («Мой айыл») издан в 1960 году.

Наиболее заметное прозаическое произведение — повесть «Астра гулу», изданная в 1971-м. Автор пьес «Мужчина — невеста», «Зарево пожарища», «Разрушенная святыня» и других. Писала и романы.

Член Союза писателей СССР с 1954 года, член Союза журналистов СССР с 1953-го. Народный писатель КР.

Умерла 14 апреля 2012 года в Бишкеке.

Куда сходить

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