Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей, мастер-классы и кинофестиваль

Музыка народного артиста КР Сатылгана Осмонова в редакции Таалайбека Дооронова на либретто поэтессы, заслуженного деятеля культуры КР Бубайши Арстанбековой. История любви, жизни и служения Отчизне великих кыргызских политических деятелей — Алымбека датки и Курманджан датки.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 апреля. Балет «Лебединое озеро»

Вас ждут живое звучание симфонического оркестра, великолепные декорации, создающие магию спектакля, игры света и теней. Этот вечер — больше, чем просто балет. Это возможность прикоснуться к вечной классике, ощутить силу искусства и насладиться высоким мастерством артистов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

12-13 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 12 апреля. Выставка «Живое наследие: Ремесло, соединяющее эпохи»

Выставка объединит мастеров, ценителей культуры и гостей, желающих прикоснуться к наследию кочевых народов. Она предложит посетителям уникальную экспозицию кыргызских ширдаков, панно ручной работы и традиционной юрты, демонстрирующих самобытность национального орнамента и мастерство ремесленников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-17 апреля. Выставка Бишкекского первоапрельского конкурса

На выставке представлены работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 16 апреля. Выставка «В свободном полете»

Шесть известных в художественной среде женщин объединились в творческий коллектив и создали проект под смелым названием «В свободном полете». На выставке представлены произведения живописи, графики и гобелены ручной работы.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, выступления

11-14 апреля. XII Международный форум молодого кино «Умут»

Помимо показов фильмов, пройдут мастер-классы от признанных кинооператоров Центральной Азии — Хасана Кыдыралиева (Кыргызстан) и Азиза Жамбакиева (Казахстан). Также запланированы лекция по документальному кино от Султана Усувалиева (Кыргызстан) и мастер-класс от продюсера и режиссера Юлии Шагинуровой (Германия), посвященный подготовке кинопроекта к питчингу.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, коворкинг-центр «Ололо-Юрт». Программа показов

13 апреля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

12 апреля. Лекция по истории мирового искусства

Вас ждет лекция, посвященная живописи Барокко и Рококо. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

12 апреля. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

13 апреля. Мастер-класс

Мастер-класс «Ширдак неизвестного автора на акварели» проведет младший научный сотрудник отдела музея Айзуура Бакалова. Регистрация по телефону 0500774112.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

Для детей

12 апреля. Концерт «Классика для детей»

Живой оркестр и знакомство с музыкальными инструментами не заставят вашего ребенка скучать ни на минуту. В программе рекомендуемые классические произведения известных композиторов, любимые мелодии из мультфильмов в исполнении оркестра.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 13.00.

12 апреля. Шоу «Маша и Медведь»

Вас ждут веселые песни и танцы, яркие костюмы и декорации, захватывающий сюжет и любимые герои, лазерное шоу и, конечно же, море смеха и позитива.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 13.00.

12 апреля. Шоу «Тайны космоса»

Мы не просто веселим детей, а маскируем в развлечении обучение. Дети узнают секреты всех планет Солнечной системы, выполнят важную миссию и спасут Галактику.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 15.00.

12 апреля. Шоу «Мой друг динозавр»

Вас ждут уникальное шоу 3D-голограмм: динозавры оживут прямо на ваших глазах, яркое лазерное и крио-шоу: зрелищные спецэффекты, которые поразят ваше воображение, веселые танцы, песни и увлекательные интерактивы.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 17.00.

12-13 апреля. Спектакли «Благодарный журавль» и «Саламатсызбы!»

«Саламатсызбы!» — интерактивное представление о вежливости.

В основе сюжета сказки лежит легенда о женщине-журавле. Полюбив доброго и чистого душой юношу, она становится его женой. Но ей непросто среди людей.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

13 апреля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.