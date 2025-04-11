С 2028 года премию «Оскар» будут вручать и за лучшие трюки каскадеров

Американская академия кинематографических искусств и наук решила ввести номинацию за «достижения в области постановки трюков». Первую такую награду вручат на 100-й церемонии премии «Оскар», которая состоится в 2028 году. Об этом заявили генеральный директор академии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг.

«С первых дней существования кинематографа постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что можем воздать должное инновационной работе этих технических и креативных художников», — говорится в тексте заявления.

Правила к требованиям номинации объявят в 2027 году.

Киноакадемия до этого три раза вручала почетный «Оскар» известным каскадерам — Якиму Канутту (1966), Хэлу Нидхэму (2012) и Джеки Чану (2016). В поддержку введения отдельной номинации для каскадеров активно выступал режиссер и постановщик трюков Дэвид Литч. Они вместе с еще одним каскадером Крисом О’Харой продвигали эту идею в киноакадемии, пишет The Guardian.

С 2026 года на «Оскаре» также начнут вручать награду за лучший кастинг.