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Общество

100-летие Бюбюсары Бейшеналиевой: получены архивные материалы об учебе балерины

Академия Русского балета имени Вагановой предоставила архивные материалы об учебе первой балерины Кыргызстана Бюбюсары Бейшеналиевой. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По данным кабмина, в 2026 году в стране будет отмечаться 100-летний юбилей известной балерины. 

Сообщается, что Эдиль Байсалов встретился с ректором академии Николаем Цискаридзе в Санкт-Петербурге и поблагодарил за предоставленные материалы. В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере хореографического образования.

Также зампред кабмина посетил Государственный академический Мариинский театр и Санкт-Петербургский государственный университет, выступил с гостевой лекцией по вопросам двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, а также рассказал о достижениях Кыргызстана в экономической сфере, подчеркнул значимость экономики как основы любого государства и поделился последними данными о стабильности и устойчивости экономической ситуации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325678/
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