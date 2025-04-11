В Бишкеке мэрия проводит работы по сносу бара «111», расположенного в 10-м микрорайоне над рекой Ала-Арчой. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
На сегодняшний день по поручению мэра города Бишкека Айбека Джунушалиева проводится масштабная работа по очистке русла рек и каналов и демонтажу незаконных объектов.
В рамках работы проводятся мероприятия по выявлению объектов, возведенных на земельных участках водных объектов с нарушением их целевого назначения, без получения необходимой разрешительной документации, с нарушением градостроительных норм и правил.
Уже демонтировали 44 объекта без соответствующих разрешительных документов, расположенных вдоль реки Аламедин. Работы в данном направлении будут продолжены.
Мэрия просит привести в соответствие объекты, иначе муниципалитет примет меры в рамках законодательства КР.