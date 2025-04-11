На сегодняшний день по поручению мэра города Бишкека Айбека Джунушалиева проводится масштабная работа по очистке русла рек и каналов и демонтажу незаконных объектов.


В рамках работы проводятся мероприятия по выявлению объектов, возведенных на земельных участках водных объектов с нарушением их целевого назначения, без получения необходимой разрешительной документации, с нарушением градостроительных норм и правил.

Уже демонтировали 44 объекта без соответствующих разрешительных документов, расположенных вдоль реки Аламедин. Работы в данном направлении будут продолжены.

Мэрия просит привести в соответствие объекты, иначе муниципалитет примет меры в рамках законодательства КР.