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Общество

Рекультивация уранового объекта в Мин-Куше завершится в августе — Росатом

Рекультивация уранового объекта в Мин-Куше (Нарынская область) завершится осенью. Об этом стало известно на встрече министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообека Ажикеева с заместителем генерального директора госкорпорации «Росатом» Николаем Спасским.

из архива
Фото из архива

По данным пресс-службы МЧС, главной темой обсуждения стало завершение проекта по рекультивации уранового объекта в поселке Мин-Куш в Нарынская области.

Представители «Росатома» проинформировали, что все работы на объекте планируется завершить в августе 2025 года. В Мин-Куше установят мемориальную стелу, посвященную истории горнодобывающей промышленности и стратегическому партнерству Кыргызстана и России.

Проект реализуется в рамках межгосударственной программы по рекультивации территорий, пострадавших от уранодобычи, а также соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством России, подписанного в марте 2024 года.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги по реабилитации объектов в пяти других населенных пунктах: Каджи-Сай, Кызыл-Жар № 12, Кара-Таш (Тоо-Моюн), Сумсар и Кан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325655/
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