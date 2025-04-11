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Общество

Администрация Дональда Трампа проиграла в Верховном суде дело о депортации

Администрация Дональда Трампа проиграла в Верховном суде знаковое дело о депортации, сообщает Русская служба ВВС.

Уточняется, что дело депортированного сальвадорца ранее из-за важности вопроса о депортации иммигрантов для президента США привлекло пристальное внимание прессы.

Русской службы ВВС
Фото Русской службы ВВС. Килмар Абрего Гарсия выиграл дело у администрации Дональда Трампа

Верховный суд единогласно постановил, что администрация Трампа должна «поспособствовать» возвращению Килмара Абрего Гарсии, который по ошибке был депортирован в «мегатюрьму» в Сальвадоре.

Юристы Министерства юстиции признали, что Килмар Абрего Гарсию депортировали по ошибке, но в суде нижестоящей инстанции администрация тем не менее доказывала, что Абрего Гарсия — член мафиозной группировки и должен оставаться в сальвадорской тюрьме. Окружной суд счел, что доказательств недостаточно, и администрация подала апелляцию в Верховный суд.

29-летний Килмар Абрего Гарсия жил в штате Мериленд и был в марте депортирован в Сальвадор вместе с более чем 200 другими иммигрантами, большинство из которых власти обвинили в принадлежности к венесуэльской банде Tren de Aragua. Эту банду Трамп объявил иностранной террористической организацией.

При этом в суде по делу Абрего Гарсии адвокаты администрации доказывали, что он является членом сальвадорской банды MS-13.

Между тем Абрего Гарсия, женатый на гражданке США, еще в 2019 году получил в США статус защищаемого лица: тогда суд постановил, что его нельзя депортировать, потому что на родине ему угрожает опасность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325644/
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