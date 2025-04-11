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Общество

В КР проводят противопаводковые мероприятия на энергообъектах

В связи с наступлением весеннего сезона и сопутствующим повышением риска паводков, оползней и селей ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» активизировало проведение противопаводковых мероприятий на объектах энергосистемы по всей территории республики.

В рамках подготовки к возможным природным угрозам специалисты компании проводят усиленные осмотры и технические работы. Основная цель – укрепление опор линий электропередачи (ВЛ) и обеспечение устойчивости трансформаторных подстанций.

Комплекс выполняемых работ включает:

  • защиту и обваловку опор ВЛ;

  • выправку и бандаж опор ВЛ в зонах риска;

  • сооружение и очистку водоотводных и селеотводных каналов на подстанциях;

  • разработку грунта вручную и механизированным способом;

  • очистку кабельных и водоотводных каналов открытых распределительных устройств.

Согласно планам на 2025 год, ОАО «НЭСК» проведет укрепление 339 опор ВЛ напряжением 10-0,4 киловатта и 16 опор ВЛ напряжением 35-500 киловатт. Также противопаводковые мероприятия будут выполнены на 15 подстанциях 10-0,4 киловатта и на 49 подстанциях 35-500 киловатт.

В компании подчеркивают, что ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» придает большое значение устойчивости энергосистемы и безопасности электроснабжения потребителей в период сезонных паводков.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325630/
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