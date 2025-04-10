22:48
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Общество

В Ташкенте злостный неплательщик алиментов прятался между стенами своего дома

В Ташкенте завершился розыск мужчины, который в течение года скрывался от уплаты алиментов. Об этом пишет Рodrobno.uz.

По данным агентства, найти должника удалось в собственном доме — он прятался в полости между двух стен.

Как сообщает пресс-служба Бюро принудительного исполнения (БПИ), по решению суда мужчина был обязан выплачивать половину дохода на содержание детей. Однако от исполнения долга он предпочел скрыться — с апреля 2024 года должник числился в розыске. Оперативники нашли его во время рейда.

На алиментщика составили протокол, суд приговорил его к 15 суткам ареста. После этого родственники горе-родителя решили погасить его долг в 54,5 миллиона сумов.

Рodrobno.uz
Фото Рodrobno.uz

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325616/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Передача функций судов нотариусам. Комитет ЖК отправил документ на доработку
Решения о выплате алиментов и взыскание комуслуг хотят передать нотариусам
Ужесточены меры за уклонение от содержания родителей: президент подписал закон
Судоисполнители Майлуу-Суу плохо работают с неплательщиками алиментов
Неплательщикам алиментов грозит уголовная ответственность. Подписан закон
За невыплату алиментов родителям предлагают лишать свободы на девять месяцев
Говорить о важности выплаты алиментов в мечетях предлагает депутат
Суды в 2023 году рассмотрели 53,5 тысячи дел по алиментам
Цифра дня. 1 тысяча 669 неплательщиков алиментов находятся в розыске в КР
Цифра дня. 53 тысячи 548 злостных алиментщиков насчитали в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Благодаря студенту из&nbsp;Кыргызстана игра Minecraft теперь на&nbsp;кыргызском языке! Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
22:42
В Ташкенте злостный неплательщик алиментов прятался между стенами своего дома В Ташкенте злостный неплательщик алиментов прятался меж...
22:21
Знаменитый павильон «Ак-Суу» передан мэрии Бишкека. Там построят туркомплекс
22:00
Как подготовить себя к лету. Советы фитнес-тренера
21:41
Число нелегальных мигрантов, пересекающих границу ЕС, существенно сократилось
21:22
Ученые впервые создали подробную трехмерную карту клеток человека