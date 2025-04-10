В Ташкенте злостный неплательщик алиментов прятался между стенами своего дома

В Ташкенте завершился розыск мужчины, который в течение года скрывался от уплаты алиментов. Об этом пишет Рodrobno.uz.

По данным агентства, найти должника удалось в собственном доме — он прятался в полости между двух стен.

Как сообщает пресс-служба Бюро принудительного исполнения (БПИ), по решению суда мужчина был обязан выплачивать половину дохода на содержание детей. Однако от исполнения долга он предпочел скрыться — с апреля 2024 года должник числился в розыске. Оперативники нашли его во время рейда.

На алиментщика составили протокол, суд приговорил его к 15 суткам ареста. После этого родственники горе-родителя решили погасить его долг в 54,5 миллиона сумов.