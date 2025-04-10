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Общество

Крупнейшая модная сделка. Prada приобретает Versace за 1,25 миллиарда евро

Итальянский модный дом Prada заключил соглашение о покупке бренда Versace у американской компании Capri Holdings. Сумма сделки составила 1,25 миллиарда евро (около $1,4 миллиарда), сообщает Agence France-Presse.

Сделка получила одобрение советов директоров обеих фирм.

Объединение двух крупных итальянских домов моды, по оценкам, позволит создать конгломерат с оборотом около 6 миллиардов евро. Он сможет конкурировать с крупнейшими игроками рынка люкса — французскими гигантами LVMH и Kering.

Как отмечают СМИ, введенные Соединенными Штатами тарифы при администрации Дональда Трампа сыграли на руку покупателю — приобрести бренд удалось дешевле ранее заявленных 1,5 миллиарда евро.

из интернета
Фото из интернета. Миучча Прада (слева) и Донателла Версаче

Модный дом Versace основан Джанни Версаче в 1978 году. После убийства основателя в 1997-м бренд возглавила его сестра Донателла Версаче. В марте 2025 года стало известно, что она покидает пост креативного директора.

Дом моды Prada основан в 1913 году. Сейчас компанию возглавляет Миучча Прада. Около 80 процентов акций все еще принадлежит семье основателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325615/
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