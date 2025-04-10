Число нелегальных мигрантов, пересекающих границу ЕС, существенно сократилось

Число нелегальных мигрантов, пересекающих границу Евросоюза, существенно сократилось. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на данные Агентства ЕС по охране границ Frontex.

С января по март границы стран Европейского союза нелегально пересекли около 33 тысяч 600 человек. Это примерно на 31 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Согласно анализу агентства, которое следит за границами с помощью полицейских, самолетов и спутников, число беженцев на всех известных маршрутах в Евросоюз снижается. Самое большое снижение — на так называемом балканском маршруте — на 64 процента. Значительно меньше людей переправилось и через Средиземное море: на маршруте из Северной Африки в Испанию их стало на 18 процентов меньше, а на маршруте в Италию — на 26 процентов.

Эксперты связывают это с жесткими мерами, которые принимают некоторые государства Северной Африки. Например, после того как ЕС заключил миграционное соглашение с Тунисом, эта страна не позволяет судам с беженцами покидать свое побережье.