Обладательница титула «Мисс Кыргызстан — 2019» 26-летняя Айжан Чаначева представит нашу страну на конкурсе «Мисс Мира — 2025», который пройдет с 7 по 31 мая в Телангане (Индия). Об этом сообщается на официальной странице дирекции национального конкурса красоты в Instagram.

Девушка уже представляла КР на конкурсе «Мисс Земля — 2022» на Филиппинах. Тогда она выиграла в промежуточных соревнованиях в номинации «Мисс Конгениальность».

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Айжан Чаначева родилась в Нарыне и позже переехала в Бишкек. С 12 лет она занимается хореографией. В 2020 году девушка окончила Кыргызский национальный университет по специальности «Международное управление бизнесом». Через некоторое время она получила второй магистерский диплом в Университете Тунхай в Тайване. Владеет английским, турецким и русским языками. Кроме того, более десяти лет занималась волонтерской деятельностью в государственном лагере для детей с нарушением слуха.

Как отмечает сама Айжан Чаначева у себя в блоге, моделинг — это хобби и занимает 10 процентов жизни. Большую часть времени девушка уделяет карьере. В настоящее время работает менеджером отеля.

В конкурсе «Мисс Мира» одна из важных категорий — это Beauty with a Purpose («Красота с целью»), где участники представляют проект, соответствующий концепции. Конкурсанты должны представить, как через красоту и популярность они могут позитивно влиять на общество.

На сайте конкурса сообщается, что Айжан Чаначева меняет жизни людей в Кыргызстане через проект New Way, который направлен на изменение традиционных гендерных ролей. Проект расширяет права и возможности молодых женщин в республике, связывая их с успешными кыргызстанками-наставницами, которые делятся своими жизненными историями, карьерными советами и профессиональными знаниями.

«В Кыргызстане традиционные роли часто ограничивают женщин семейными обязанностями. Но каждая девочка заслуживает возможности преследовать свои собственные амбиции», — отмечает конкурсантка.