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Общество

Корею просят открыть сезонные авиарейсы Сеул — Тамчи и Сеул — Каракол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с вице-президентом авиакомпании Asiana Airlines Джонгмин Кимом.

Она отметила растущий интерес среди граждан Республики Корея к туристическим поездкам в КР, подчеркнув уникальность природных достопримечательностей страны и благоприятные условия для развития туризма. Посол выразила заинтересованность в расширении географии полетов.

Аида Исмаилова предложила рассмотреть возможность открытия дополнительных прямых рейсов авиакомпании Asiana Airlines не только по направлению Сеул — Бишкек, но и сезонных рейсов по маршрутам Сеул — Тамчи (озеро Иссык-Куль) и Сеул — Каракол, в том числе в период высокого туристического сезона.

Джонгмин Ким отметил, что знаком с живописной природой Кыргызстана. Он подтвердил высокий интерес южнокорейских туристов к нашей республике как к перспективному туристическому направлению. И заверил, что авиакомпания рассмотрит возможность открытия как регулярных, так и чартерных рейсов в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325600/
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