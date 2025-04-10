Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с вице-президентом авиакомпании Asiana Airlines Джонгмин Кимом.

Она отметила растущий интерес среди граждан Республики Корея к туристическим поездкам в КР, подчеркнув уникальность природных достопримечательностей страны и благоприятные условия для развития туризма. Посол выразила заинтересованность в расширении географии полетов.

Аида Исмаилова предложила рассмотреть возможность открытия дополнительных прямых рейсов авиакомпании Asiana Airlines не только по направлению Сеул — Бишкек, но и сезонных рейсов по маршрутам Сеул — Тамчи (озеро Иссык-Куль) и Сеул — Каракол, в том числе в период высокого туристического сезона.

Джонгмин Ким отметил, что знаком с живописной природой Кыргызстана. Он подтвердил высокий интерес южнокорейских туристов к нашей республике как к перспективному туристическому направлению. И заверил, что авиакомпания рассмотрит возможность открытия как регулярных, так и чартерных рейсов в КР.