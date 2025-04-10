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Общество

«Кумтор» инвестировал более 147 миллионов сомов в проекты Иссык-Кульской области

За последние два года «Кумтор Голд Компани» инвестировала 147,7 миллиона сомов в социальные проекты Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

На рабочей встрече председатель правления закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Бузурман Субанов и полпред Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов обсудили итоги работы предприятия за 2024 год и планы на будущее, а также проекты, реализуемые компанией в Иссык-Кульской области. 

«Кумтор Голд Компани» активно участвует в социально-экономической жизни Иссык-Кульской области, реализуя ряд социальных, инфраструктурных, экологических, образовательных проектов и проектов в области здравоохранения и культуры. Всего за последние два года на эти цели было направлено 147,7 миллиона сомов. Работа в этом направлении будет продолжена», — отметил Бузурман Субанов.  

Он также добавил, что компания добилась значимых результатов за прошлый год и ставит перед собой еще более важные задачи на 2025 год.

В свою очередь Бакытбек Жетигенов выразил благодарность Бузурману Субанову, высоко оценив вклад компании в развитие Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325552/
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