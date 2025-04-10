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Общество

Минтруда получило 77 новых автомобилей для улучшения работы в регионах

Министерство труда получило 77 новых служебных автомобилей Chevrolet Tracker. Торжественная церемония передачи прошла с участием главы кабмина Адылбека Касымалиева.

Это событие стало частью выполнения поручения президента Садыра Жапарова, направленного на улучшение оснащенности государственных органов необходимой техникой. Новые автомобили будут распределены между ведомственными и территориальными подразделениями министерства по всей стране.

Выступая на церемонии, Адылбек Касымалиев передал поздравления социальным работникам от имени президента и кабмина. Он высоко оценил их труд, назвав профессию соцработника одной из самых гуманных.

«Социальные работники – это движущая сила социального прогресса и построения инклюзивного общества. Не каждый способен на великие дела, но именно вы ежедневно совершаете подвиги», – подчеркнул он. 

Он отметил, что, в отличие от разовой благотворительности, социальные работники помогают людям постоянно, часто без лишней огласки и принимая чужие проблемы близко к сердцу.

Адылбек Касымалиев привел данные, иллюстрирующие объем работы социальных служб:

В Кыргызстане проживает более 200 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей. Более 500 тысяч человек получают государственные пособия.

Под опекой соцработников находятся свыше 9 тысяч одиноких пожилых граждан, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц в трудной жизненной ситуации.

При этом, по словам главы кабмина, всю эту колоссальную работу выполняют менее тысячи социальных работников. Он назвал их ключевым звеном в реализации социальной политики государства.

Председатель кабмина напомнил о шагах, предпринятых по инициативе президента для поддержки населения: значительно увеличены пенсии, пособия и заработные платы, активно ведется модернизация страны. Он также отметил экономические успехи: рост ВВП в 2024 году составил 9 процентов, а за первые три месяца текущего года – 10,7 процента. Номинальный объем ВВП в 2024 году достиг 1,5 триллиона сомов, бюджет приблизился к 700 миллиардам сомов.

«Наше государство является социальным, и наша политика направлена на обеспечение достойной жизни для всех граждан. Благодаря вашей работе мы движемся к справедливому и заботливому обществу», – заявил Адылбек Касымалиев.

Он также сообщил о конкретных мерах поддержки:

По поручению президента размер ежемесячных пособий увеличен более чем на 100 процентов. Денежные нормы на питание в социальных стационарных учреждениях также увеличены на 100 процентов. Более 20 тысяч человек получили безвозмездные социальные контракты на сумму 100 тысяч сомов для открытия своего дела.

«Сегодня я официально объявляю, что президент поручил увеличить сумму социального контракта до 150 тысяч сомов, и мы выполним эту задачу», – добавил председатель кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что главная задача – оказывать качественные услуги населению. Новые автомобили, общая стоимость которых составляет 141,8 миллиона сомов, помогут социальным работникам быть мобильнее и оперативно реагировать на нужды граждан во всех регионах.

«Конечно, мы пока не можем обеспечить транспортом всех сотрудников, но у нас есть четкое понимание необходимости продолжения этой работы», – отметил он.

Одновременно с передачей техники, по словам Адылбека Касымалиева, решается и кадровый вопрос: президент подписал указ об увеличении штатной численности социальных работников на 550 единиц, что также подтверждает социальную направленность государственной политики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325551/
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