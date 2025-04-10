Министерство цифрового развития и инновационных технологий обращает внимание юридических лиц и работодателей: электронный листок временной нетрудоспособности (больничный лист), полученный через Государственный портал электронных услуг или мобильное приложение «Тундук», признается официальным документом и подлежит обязательному приему.

Согласно постановлению правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2019 года № 525, все документы, полученные посредством Государственного портала электронных услуг и мобильного приложения «Тундук», имеют юридическую силу и приравниваются к документам на бумажном носителе. В том числе это касается и электронного листка временной нетрудоспособности (больничного листа), который подлежит принятию наравне с бумажной версией.

Сообщается, что услуга оформления электронного больничного активно используется гражданами. Только в марте 2025 года было оформлено более 19 тысяч таких документов, что свидетельствует о высокой востребованности сервиса и доверии со стороны населения.

Министерство обращает внимание работодателей: отказ в приеме электронного больничного листа является нарушением законодательства Кыргызской Республики.