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Общество

Качество изобретений в Кыргызстане выросло до мирового уровня

Качество изобретений в Кыргызстане выросло до мирового уровня. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела экспертизы и промышленных образцов Госагентства интеллектуальной собственности и инновации Артык Базаркулов.

По его словам, в стране отмечается рост изобретательской деятельности.

В основном новые разработки появляются в сельском хозяйстве, поскольку наша республика аграрная, а также в области медицины, химии, биологии, биотехнологий.

«С введением нового патентного закона некоторые процедуры упрощены для заявителей. Подавать заявки на патент могут как физические лица, так и университеты, Академия наук, компании и другие. Если разработки сделаны с использованием материальных и технических средств института или предприятия, то такие изобретения считаются служебными», — сказал Артык Базаркулов.

Заведующий лабораторией Института машиноведения и автоматики НАН КР, разработчик уникальной технологии капельного орошения Рыскул Касымбеков отметил, что в первую очередь нужно изучить потребности рынка и производственные проблемы, требующие решения, проанализировать возможную пользу. Если направление перспективное и имеет коммерческий интерес, то можно начинать работать.

Отмечено, что 17 апреля 2025 года в Бишкеке состоится международная конференция «Активизация и стимулирование изобретательской, инновационной деятельности в КР». В ней примут участие представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийского патентного ведомства, Торгово-промышленной палаты КР и другие госорганы и эксперты.

В рамках мероприятия пройдет выставка инновационных проектов и технологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325496/
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