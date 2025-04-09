Бишкекчанам, занявшим муниципальную землю, предлагают оформить ее в аренду

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии начал работу по выявлению дополнительных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, находящихся в муниципальной собственности.

Как сообщили в муниципалитете, мероприятия проводятся в рамках исполнения постановления городского кенеша от 5 октября 2023 года № 95 «Об утверждении положения о порядке предоставления дополнительных земельных участков к индивидуальному жилищному строительству в срочное (временное) пользование на условиях аренды в Бишкеке».

Владельцам частных домов, выступивших на муниципальную территорию, необходимо обратиться в департамент, расположенный по улице Чокморова, 246.

Прием заявлений осуществляется по принципу «Единого окна».

К заявлению прикладываются копии:

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на основной земельный участок;

документа, удостоверяющего личность заявителя, и учредительных документов, если заявитель является юридическим лицом.

В случае необращения собственника земельного участка в сроки департамент направляет уведомление в уполномоченный орган по контролю за землепользованием для принятия мер по их устранению (сносу) в порядке, определенном законодательством.

При этом департамент может в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды при следующих случаях:

несвоевременная оплата арендатором — более шести месяцев;

вынесение соответствующих решений, актов государственным органом или органом местного самоуправления по реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Средства, поступающие от передачи прав пользования на земельные участки, поступают в городской бюджет.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312979195 (добавочный 4205).