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Общество

В Кыргызстане проходит IX конгресс «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий»

В Бишкеке проходит IX конгресс «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий», в котором участвуют представители власти и бизнеса Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Грузии, Турции, России и Армении.

24.kg
Фото 24.kg. IX ежегодный международный конгресс «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий»

На конгрессе обсуждали крупные гидроэнергетические проекты региона. Страны и предприятия обменивались опытом их реализации.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев рассказал, что в ближайшее время начнется строительство Верхненарынского каскада ГЭС. «В будущем мы будем объявлять конкурс, найдем победителя. Мы сегодня ведем переговоры, с российскими компаниями тоже. Любое строительство проходит на конкурсной основе. В ближайшее время начнем строительство. Это не год-два, в ближайшие месяцы — апрель-май», — сказал он.

Минэнерго
Фото Минэнерго. IX ежегодный международный конгресс «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий»

Руководитель дирекции строящихся электрических станций Равшанбек Касымов рассказал о проекте Камбаратинской ГЭС-1, которую КР будет строить совместно с Узбекистаном и Казахстаном. По его словам, сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования проекта. Стоимость предварительно составит $3 миллиарда 512 миллионов.

Параллельно проводится социально-экологическая оценка. Страны также работают над созданием совместной компании, которая будет строить Камбаратинскую ГЭС-1.

«В мае уже завершатся отчет по социально-экологическим аспектам и первый драфт отчета по ТЭО. Подготовительные работы Кыргызстан ведет за собственный счет. Это строительство дороги, мостов, подстанций и прочее», — рассказал Равшанбек Касымов.

На конгрессе представители различных предприятий, работающих в сфере гидроэнергетики, рассказали о предоставляемых ими услугах, методах и технологиях своей работы. Они также смогли принять участие в выставке.

Минэнерго
Фото Минэнерго. IX ежегодный международный конгресс «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий»

Отметим, в мероприятии участвуют министерства энергетики Кыргызстана и России. КР представляют «Электрические станции», дирекция строящихся электрических станций, Кыргызский энергетический расчетный центр, «Чакан ГЭС», «Нарынгидроэнергострой», Центр государственно-частного партнерства, «Гидропроект Кыргызстан».

На конгресс прибыли представители таких организаций, как «Узбекгидроэнерго», «Азерэнерджи», «Алматинские электрические станции» (АлЭС), «Самрук-Энерго», АО «Институт Гидропроект Ташкент», «РусГидро», Евразийский банк развития, «ИНТЕР РАО», «Ленгидропроект», Грузинская национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), «Институт Гидропроект», Telasi, ERG Kazakhstan.

Также в мероприятии приняли участие такие технологические лидеры энергетической отрасли, как Voith Hydro, Gruner Stucky SA, Stamicarbon, «Силовые машины», «Элсиб», DOLSAR Engineering Inc. Co., Dongfang Electric International Corporation, «Точикгидроэлектромонтаж» (ТГЭМ) и другие.

Добавим, что международный конгресс «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса в целях эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Грузия, Турция, Армения).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325451/
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