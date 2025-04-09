Из-за ужесточения миграционных правил в РФ кыргызстанцы возвращаются на родину

Из-за ужесточения миграционных правил в России кыргызстанцы возвращаются на родину. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил первый секретарь отдела по защите прав и интересов граждан консульского департамента МИД Алмазбек Байбосов.

По его словам, миграционные потоки в мире меняются в связи с изменением политики основных стран — импортеров трудовой силы.

«Имеются большие передвижения в сторону Европы и США, но РФ остается основным направлением для наших граждан, поскольку есть ряд преимуществ среди других государств — отсутствие языкового барьера, наличие прямых авиарейсов, традиционные сферы деятельности (торговля, услуги)», — сказал Алмазбек Байбосов.

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Он отметил, что в последнее время наблюдается ужесточение миграционных правил в России, в связи с этим наши граждане возвращаются в Кыргызстан. «Это хороший показатель. Для нашей экономики это большой плюс: КР развивается, нужны свои трудовые силы», — пояснил представитель консульского департамента МИД.

Он добавил: кыргызстанцы поняли, что РФ — уже не то государство, куда можно просто приехать и работать нелегально без разрешительных документов.

«Россия идет по пути легализации, контроля миграционных потоков, в том числе для обеспечения безопасности. С одной стороны, мы с пониманием относимся к такой политике. Прежде всего эти изменения направлены на борьбу с нелегальной миграцией, которая порождает преступность и тяжкие последствия.

Наши граждане пытаются сделать все возможное, чтобы законопослушно легализовать свое пребывание. При этом мы наблюдаем большие очереди в миграционных центрах, в нашем посольстве и генконсульствах. Большинство миграционных центров оказались не готовы к такому большому наплыву. Мы делаем все возможное, чтобы провести переговоры с российской стороной для открытия дополнительных коридоров, окошек для обслуживания граждан, принимая во внимание, что Кыргызстан входит в ЕАЭС. У граждан есть время легализовать свое пребывание до 30 апреля», — подчеркнул Алмазбек Байбосов.