В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста

Департамент рыбопромышленного комплекса объявил о введении временного запрета на спортивную и любительскую рыбалку в озерах, прудах и реках страны. Он вводится на период нереста рыб. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

По ее данным, запрет на любительский и спортивный лов различных видов рыб (сазан, карп, змееголов, щука, лещ, сом, маринка, толстолобик, амур, линь, чебак, судак, карась, красноперка, окунь, плотва, иссык-кульский чебак, иссык-кульский чебачок) будет действовать в водоемах Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской и Нарынской областей в следующие периоды:

В озере Иссык-Куль:

ловля иссык-кульского чебака запрещена с 1 апреля по 15 мая;

ловля иссык-кульского чебачка и леща запрещена с 1 мая по 1 июля;

ловля карпа-сазана запрещена с 20 мая по 15 июля.

В других государственных рыбохозяйственных водоемах:

ловля щуки, змееголова, красноперки, плотвы, чебака, карася, окуня, усача, леща, маринки, линя, судака, сазана, карпа, сома, толстолобика, амура запрещена с 1 мая по 1 июля.

Любительский и спортивный лов ценных лимитируемых видов рыбы в реках:

ловля речного османа запрещена с 5 июня по 15 июля;

ловля амударьинской форели запрещена с 15 октября по 15 декабря.

Такие меры вводятся для сохранения рыбных запасов в период их размножения.