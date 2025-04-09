17:23
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Общество

В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста

Департамент рыбопромышленного комплекса объявил о введении временного запрета на спортивную и любительскую рыбалку в озерах, прудах и реках страны. Он вводится на период нереста рыб. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

По ее данным, запрет на любительский и спортивный лов различных видов рыб (сазан, карп, змееголов, щука, лещ, сом, маринка, толстолобик, амур, линь, чебак, судак, карась, красноперка, окунь, плотва, иссык-кульский чебак, иссык-кульский чебачок) будет действовать в водоемах Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской и Нарынской областей в следующие периоды:

В озере Иссык-Куль:

  • ловля иссык-кульского чебака запрещена с 1 апреля по 15 мая;

  • ловля иссык-кульского чебачка и леща запрещена с 1 мая по 1 июля;

  • ловля карпа-сазана запрещена с 20 мая по 15 июля.

В других государственных рыбохозяйственных водоемах:

  • ловля щуки, змееголова, красноперки, плотвы, чебака, карася, окуня, усача, леща, маринки, линя, судака, сазана, карпа, сома, толстолобика, амура запрещена с 1 мая по 1 июля.

Любительский и спортивный лов ценных лимитируемых видов рыбы в реках:

  • ловля речного османа запрещена с 5 июня по 15 июля;

  • ловля амударьинской форели запрещена с 15 октября по 15 декабря.

Такие меры вводятся для сохранения рыбных запасов в период их размножения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325439/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Цена билета на ловлю рыбы на Иссык-Куле выросла в пять раз. Ответ Минсельхоза
В Минсельхозе опровергают информацию о высоком содержании нитратов в картофеле
В Ноокате построят завод минеральных удобрений за $410 миллионов
На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро
Незаконно предоставленные пастбища возвращены государству
Замглавы Минводсельпрома Алмазбека Сокеева все-таки уволили
В Кыргызстане начался весенний влагозарядковый полив: оросили 20 тысяч гектаров
Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане
В Минсельхозе выявлены нарушения на 2,3 миллиарда сомов
«Кумтор Голд Компани» способствует увеличению количества рыбы в Иссык-Куле
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Начальная школа на&nbsp;госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в&nbsp;КР Начальная школа на госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в КР
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; бесплатно и&nbsp;удобно! Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
9 апреля, среда
17:19
Из-за ужесточения миграционных правил в РФ кыргызстанцы возвращаются на родину Из-за ужесточения миграционных правил в РФ кыргызстанцы...
17:13
ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
17:09
Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о СМИ в первом чтении
17:02
Сеидбек Атамбаев обиделся на Балбака Тулобаева. За что
16:41
Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!