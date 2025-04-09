10 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 20, 21;

9.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1» (промышленные абоненты), 9-й микрорайон, 8/3, 8/4 (улица Суеркулова), отрезки улиц Туюкской, Леваневского, Гагарина;

9.30-18.30 — отрезки улиц Новосоветской, Карбоз, Лесхозной, Балык-Кумара, Аманбаева, переулок Западный;

9.00-17.30 — отрезки улиц Маяковского, Элебесова, переулки Читинский, Керченский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Коенкозова, Боконбаева, Аэропорт-2, Бакаева, Ажибека Баатыра, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Ак Шыйрак, Муромская), «Тынчтык», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, улица Баялинова, 178, 172, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), район «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская), телефонная станция, ОсОО «Канат», наркологический диспансер, детский сад № 25, базовая станция «Нур Телекома», колбасный цех, отрезки улиц Набережной, Бельской, переулки Берликский, Заравшанский, улицы Дубосековская, Рабочая, Гончарная, Ракетная, Чон-Курганская, 69 га, кирпичный завод;

9.00-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта), детский сад № 172, школа № 85, базовая станция.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-16.00 — село Восток (улицы Совхозная, Ленина);

14.00-17.00 — село Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная);

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Южная, МТФ-1), Васильевка (улица Набережная, клуб), Кашка-Суу (улица Ала-Арчинская), Кок-Жар (жилмассив «Торт-Гуль», улицы Мадиева, Кумушалиева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сосновка (улица Фрунзе), Ак-Башат (улица Центральная), Ново-Николаевка (улицы Ленина, Крупской);

9.00-16.30 — Кара-Балта («Квартал ковровщиков», КГТУ), село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улицы Тейит, Алыке, Сулайман, Солтоноева), Жаны-Алыш (улица Ноорузбай), Кашкелен (улицы Эгинбаева, Сматова, Токтогула);

10.00-18.00 — села Чолок, Жылтыр;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (район ОсОО «Тойбосс», ракетная часть, «Кыргызбройлер»), Люксембург (улица Советская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Молодежная, Луговая, Ванахуна, Сокулукская, Восточная, Лалаза, Центральная, конец села), Беш-Терек;

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Калинина, Фрунзе, школа № 3, улицы Дачная, Ленина (колония № 16)), Петровка (улица Советская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, МТФ-2, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, переулок Коммунистический, улицы Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Сокулук (улицы Линейная, Карагачевая, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Труда, Мельничная, Белинского, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Ключевая, Калинина, 8 Марта, Жаштык, Железнодорожная, Кирова, Ленинградская, переулки Новый, Железнодорожный, Карагачевый);

12.00-17.00 — села Жаны-Жер (улицы МТФ-2А, МТФ-20), Манас (улица Мира);

9.00-18.00 — села Студенческое (улица Беговая), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, Байтика Баатыра, Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова, контур № 498, улица Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо»);

Панфиловский РЭС

9.00-17.30 — села Чалдыбар (улицы Смаилова, Масалкина), Эркин-Сай (улица Токтогула);

6.00-17.00 — село Бухара (улицы Осуке, Довиденко);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Эпкин (улицы Молодежная, Юрьевская), Ивановка (улицы Ломоносова, Фрунзенская), Кенеш (улицы Кочкорбаева, Абдыкалыкова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кегети (улицы Сураналы, Ленина, Жумашева), Прогресс (улицы Центральная, Кадыр-Ата, Кадырбаева), город Токмак (улицы Зеленая, Саадаева, Курчатова, Верхне-Луговая, Ленина, Нижне-Луговая, Охотничья, Вольцовая, Громова, Тюленина, Набережная, Ленина, 350).

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — Нарын (улицы Рудаки, Шералиева), западная часть села Ак-Тал;

9.30-17.00 — села Конорчок, Жылан-Арык;

10.00-17.00 — села Эчки-Баши, Эмгекчил, Жан-Булак.

4 Таласская область Таласская область