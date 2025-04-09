Муфтият созывает очередной Курултай мусульман Кыргызстана

IX Курултай мусульман Кыргызстана состоится 26 апреля. Решение о его созыве принято Советом улемов в связи с завершением срока полномочий действующего, VII созыва. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК.

Как сообщили в муфтияте, главной задачей предстоящего курултая станет формирование нового, VIII состава Совета улемов.

Для подготовки мероприятия создана комиссия по регистрации и аттестации, ответственная за отбор кандидатов. Также утверждено положение, регламентирующее ее деятельность.

В настоящее время уже начат прием документов от претендентов на вхождение в Совет улемов.

Согласно требованиям, кандидатами могут быть граждане КР, имеющие высшее религиозное образование и не менее трех лет опыта работы в системе ДУМК. Они должны обладать глубокими знаниями исламских наук, включая Коран, тафсир (толкование Корана), акиду (вероубеждение), хадис (предания о пророке Мухаммеде), фикх (мусульманское право) и арабскую грамматику.

Кроме того, от претендентов требуются свободное владение государственным и арабским языками, высокие нравственные качества и организаторские способности. Обязательным условием также является отсутствие судимости и членства в политических партиях и движениях.

В ДУМК добавили, что кандидаты должны хорошо знать Конституцию и законодательство КР, исповедовать маатуридийское вероучение и следовать ханафитскому мазхабу (одной из правовых школ в суннитском исламе).

Отметим, прошлый Курултай мусульман проходил 26 июня 2021 года.