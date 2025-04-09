В Бишкеке выходит в прокат драма «Апаңды бийге чакыр»

В Бишкеке завтра выйдет в прокат драма «Апаңды бийге чакыр» («Пригласи маму на танец») режиссера Дастана Мадалбекова.
Фильм рассказывает о парне Мирбеке, который внезапно узнает, что его маме осталось жить всего десять дней. У него есть время, чтобы успеть попрощаться, понять, что действительно важно, и подарить маме тот танец, о котором она мечтала всю жизнь. Картина о любви, прощении и ценности каждого момента, проведенного с близкими.
Режиссер: Дастан Мадалбеков.
Жанр: драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Кутман Айылчиев, Таалайкан Абазова, Илим Калмуратов, Океана Урматбек.
Жанр: драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Кутман Айылчиев, Таалайкан Абазова, Илим Калмуратов, Океана Урматбек.