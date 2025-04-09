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Общество

В МИД рассказали, сколько кыргызстанцев должно легализовать свое пребывание в РФ

В МИД рассказали, сколько кыргызстанцев должно легализовать свое пребывание в России. По данным официального представителя внешнеполитического ведомства Алмазбека Байбосова, 78 тысяч граждан КР должны это сделать. Об этом он сообщил в эфире «Биринчи радио».

По информации Алмазбека Байбосова, на миграционном учете в РФ находятся 379 тысяч кыргызстанцев. Число нелегально пребывающих граждан КР составляло около 85 тысяч к концу 2024 года.

Он отметил, что МИД озабочен таким числом находящихся без легального статуса.

«Провели большую информационно-разъяснительную работу, после чего число нелегальных мигрантов сократилось до 78 тысяч. Да, часть граждан покинула Россию», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что МИД и посольство КР в Москве ведут переговоры о возможности открытия дополнительных окон для приема граждан, учитывая, что Кыргызстан входит в состав ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325417/
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