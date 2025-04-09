На Уч-Курганской ГЭС активно реконструируют гидроагрегат № 3

На Уч-Курганской ГЭС, в филиале ОАО «Электрические станции», продолжаются масштабные работы в рамках проекта по реконструкции гидроагрегата № 3. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
По ее данным, демонтаж гидроагрегата № 3 выполнен на 91 процент.
В настоящее время ведутся следующие ключевые этапы реконструкции:
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демонтаж лопастей рабочего колеса;
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демонтаж камеры рабочего колеса;
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монтаж трубопроводов системы технического водоснабжения;
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сборка железа статора;
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наладка системы управления на новом центральном пульте.
Ввод обновленного гидроагрегата № 3 в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2025 года. Отмечается, что после завершения реконструкции его мощность составит 54 мегаватта, что на 9 мегаватт больше, чем до модернизации.