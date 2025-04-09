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Общество

На Уч-Курганской ГЭС активно реконструируют гидроагрегат № 3

На Уч-Курганской ГЭС, в филиале ОАО «Электрические станции», продолжаются масштабные работы в рамках проекта по реконструкции гидроагрегата № 3. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, демонтаж гидроагрегата № 3 выполнен на 91 процент.

В настоящее время ведутся следующие ключевые этапы реконструкции:

  • демонтаж лопастей рабочего колеса;

  • демонтаж камеры рабочего колеса;

  • монтаж трубопроводов системы технического водоснабжения;

  • сборка железа статора;

  • наладка системы управления на новом центральном пульте.

Ввод обновленного гидроагрегата № 3 в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2025 года. Отмечается, что после завершения реконструкции его мощность составит 54 мегаватта, что на 9 мегаватт больше, чем до модернизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325413/
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