На Уч-Курганской ГЭС активно реконструируют гидроагрегат № 3

На Уч-Курганской ГЭС, в филиале ОАО «Электрические станции», продолжаются масштабные работы в рамках проекта по реконструкции гидроагрегата № 3. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, демонтаж гидроагрегата № 3 выполнен на 91 процент.

В настоящее время ведутся следующие ключевые этапы реконструкции:

демонтаж лопастей рабочего колеса;

демонтаж камеры рабочего колеса;

монтаж трубопроводов системы технического водоснабжения;

сборка железа статора;

наладка системы управления на новом центральном пульте.

Ввод обновленного гидроагрегата № 3 в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2025 года. Отмечается, что после завершения реконструкции его мощность составит 54 мегаватта, что на 9 мегаватт больше, чем до модернизации.