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Общество

Президент США высмеял мировых лидеров за попытки заключить тарифные соглашения

На благотворительном вечере в поддержку республиканцев в Палате представителей 8 апреля Дональд Трамп высмеял иностранных лидеров в их попытках заключить тарифные соглашения. Об этом сообщает CNN.

«Позвольте мне сказать, вы не умеете вести переговоры так, как я. Эти страны звонят нам. Целуют мне задницу. Они умирают, чтобы заключить сделку. Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр», — заявил Дональд Трамп группе республиканцев.

За день до вступления пошлин в силу Белый дом сообщил, что готов к переговорам. Сообщается, что делегации из Японии и Южной Кореи уже в пути, а премьер-министр Италии приедет в Вашингтон на следующей неделе.

Как передает CNN, во время образовавшейся паники вокруг тарифов американские дипломаты и источники, близкие к Белому дому, советовали лидерам стран использовать уникальные козыри, думать креативно и выходить за пределы торговли при переговорах с США. По словам источников, в список идей вошли освобождение задержанных американцы за рубежом, предложение по работе с американскими компаниями в области искусственного интеллекта, закуп американской энергии и борьба с наркоторговлей.

«Телефоны не перестают звонить, хотят поговорить с администрацией, президентом и его торговой командой, чтобы попытаться заключить сделку», — заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.

Кроме того, участвовать в переговорах изъявили желание и международные банковские и технологические компании, которые опасаются, что новые тарифы негативно повлияют на мировую экономику и американский бизнес.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325390/
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