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Общество

На торги выставлен ряд объектов, в том числе бывшее имущество Райыма Матраимова

Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявило аукцион по реализации ряда объектов.

Как сообщили в ведомстве, реализуются земельные участки в селе Кара-Жыгач Аламединского района. Всего 17 участков сельскохозяйственного назначения общей площадью около 30 гектаров.

В Оше реализуются объекты:

  • квартира общей площадью 38,05 квадратных метра по адресу: Маматсакова, дом 192, квартира 96;
  • 14 нежилых помещений на первом этаже в строящемся жилом комплексе Amanat Residence по улице Ибраимова, 11-1.

Стоит отметить, что ранее объекты в жилом комплексе Amanat Residence принадлежали бывшему заместителю председателя Таможенной службы Райымбеку Матраимову. ГАУГИ не в первый раз выставляет на торги коммерческие помещения и квартиры этого комплекса.

ГАУГИ
Фото ГАУГИ. Жилой комплекс Amanat Residence

Также на торги выставляются объекты в Бишкеке:

  • нежилое помещение в 143,9 квадратных метра с земельным участком под существующее здание по адресу: улица Гоголя, дом 92а;
  • недостроенная квартира с долей в общем имуществе (90,2 квадратных метра — общая площадь, 57,2 — жилая площадь) по улице Ажыбека Баатыра, дом 1/б, квартира 81;
  • недостроенная квартира с долей в общем имуществе(67,8 квадратных метра — общая площадь, 39,2 — жилая площадь) по улице Ажыбека Баатыра, дом 1/б, квартира 2.

Для участия в аукционе необходимо пройти регистрацию на портале электронной торговой площадки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325386/
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