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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Минприроды предлагает ограничить ввоз подержанных автомашин в Кыргызстан

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора изучает возможность введения ограничений на ввоз подержанных автомобилей в Кыргызстан. Об этом в Жогорку Кенеше сообщил глава ведомства Медер Машиев.

По его словам, старый изношенный транспорт — один из основных источников загрязнения воздуха в Бишкеке и Чуйской области.

По данным ведомства, структура загрязнения воздуха выглядит так:

  • 40 процентов приходится на сжигание угля,
  • 30 процентов на выхлопные газы от старого транспорта,
  • 15 процентов на выбросы от ТЭЦ,
  • 13 процентов на пыль.

Борьба с двумя ключевыми причинами смога — угольным отоплением и эксплуатацией старых автомобилей — входит в приоритетную повестку Минприроды, отметил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325381/
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