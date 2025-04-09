В Ботаническом саду пройдет Фестиваль тюльпанов

Научно-исследовательский институт Ботанический сад имени Э.Гареева Национальной академии наук приглашает на ежегодный Фестиваль тюльпанов.

Фото иллюстративное

Мероприятие пройдет 20 апреля по адресу город Бишкек, улица Горького, 212а, сообщают в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Организаторы отмечают, что Фестиваль диких тюльпанов — это значимое событие, которое привлечет внимание к редким и исчезающим видам тюльпанов, произрастающим в Кыргызстане.

«В последние годы растет интерес к изучению диких тюльпанов во всем мире, в том числе и в регионе. Они имеют важное значение для истории и культуры Центральной Азии, так как именно из этих регионов произошло большинство современных сортов.

Однако ученые обеспокоены исчезновением популяций редких видов тюльпанов из-за изменения климата, урбанизации и человеческой деятельности. Проведение фестиваля направлено на привлечение внимания ученых, экологов, а также местного населения к данной проблеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году фестиваль посвящен памяти члена-корреспондента, доктора биологических наук НАН КР Кайыркула Шалпыкова.