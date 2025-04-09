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Общество

Омбудсмен призывает суды ограничить необоснованные заключения под стражу

Значительная часть жалоб, поступивших в институт акыйкатчи в 2024 году, касается необоснованных заключений под стражу. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Омбудсмен выразила обеспокоенность высокой долей удовлетворенных судами ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные и судебные органы придерживаться международных обязательств Кыргызстана по соблюдению Минимальных стандартных правил ООН (Токийские правила).

«Заключение под стражу применяется в тех случаях, когда невозможно использование иной, более мягкой меры пресечения, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более пяти лет. Однако на практике большинство ходатайств о заключении под стражу удовлетворяется судами, что вызывает обеспокоенность», — заявила Джамиля Джаманбаева.

  • В 2021 году следственные органы подали в суд 8 тысяч 354 ходатайства о применении меры пресечения, из которых 83,4 процента составили ходатайства о заключении под стражу, суд удовлетворил 87,1 процента ходатайств.
  • В 2022-м подано 7 тысяч 978 ходатайств, из которых 86,9 процента — ходатайства о заключении под стражу, удовлетворено 84,6 процента.
  • В 2023 году в суд поступило 8 тысяч 565 ходатайств о применении меры пресечения, из которых 96 процентов — о заключении под стражу, удовлетворено 86,9 процента.
  • В 2024-м в 93,5 процента случаев следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Институт акыйкатчи приводит пример случая необоснованного задержания, когда к ним поступило обращение от гражданки С.Л. в интересах ее сына, содержащегося в учреждении № 21 Госслужбы исполнения наказаний. Ее сын заказал через интернет препарат TIANEPTINE SODIUM TABLETS, содержащий психотропное вещество «Тианептин» («Коаксил»), классифицируемое как наркотическое средство. Он был задержан в качестве подозреваемого по статье 283 части 2 УК КР и взят под стражу.

По словам матери, ее сын страдает психическим заболеванием и ранее проходил стационарное лечение в Республиканском центре психического здоровья. До задержания сын получал лечение в частных медицинских учреждениях с диагнозом «шизоаффективное расстройство, депрессивный тип».

Мать предоставила рецепт врача на препарат «Коаксил», и после обращения института омбудсмена Октябрьский районный суд пересмотрел меру пресечения и изменил ее на домашний арест.

Джамиля Джаманбаева призывает судебные органы при рассмотрении ходатайств следственных органов о заключении под стражу учитывать положения Токийских правил и требования уголовно-процессуального законодательства КР и применять их лишь в крайних случаях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325355/
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