В «Яндекс Go» в Джалал-Абаде появилась доставка еды

К сервису доставки из ресторанов «Еда» в «Яндекс Go» уже подключились Мokko и Rich House.

Теперь в Джалал-Абаде через приложение «Яндекс Go» можно заказать готовые блюда из ресторанов с доставкой домой или в офис. К сервису уже присоединились такие партнеры, как Мokko, Rich House, «Суши Роллы» и другие.

Среднее время доставки составляет около 30 минут. Алгоритмы сервиса анализируют расположение ресторанов и строят оптимальные маршруты для курьеров, что позволяет минимизировать время ожидания. Следить за статусом заказа можно прямо в приложении — оно показывает текущий этап выполнения и местоположение курьера в реальном времени.

В честь старта сервиса в Джалал-Абаде для новых пользователей действует скидка 450 сомов при заказе от 750 сомов на первый заказ по промокоду EDANEW.

Оплата возможна банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Сделать заказ можно в разделе «Еда» в приложении «Яндекс Go».