11:40
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Общество

Запрет на пакеты. Малому бизнесу нужна господдержка

В Кыргызстане нужна госпрограмма по поддержке малого бизнеса при переходе на экологичную упаковку, крафт-пакеты для них непосильная ноша. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила экоактивист Марина Мавлянова.

По ее словам, бизнес на Иссык-Куле исполняет решение власти: в крупных супермаркетах на кассе больше не выдают и не продают пластиковые пакеты, а предлагают из крафтовой бумаги или многоразовые шоперы.

Читайте по теме
Туристов тоже касается. Как будут штрафовать за пакеты на Иссык-Куле

«Но пройдите вглубь супермаркета, и вы увидите расфасованные, как и раньше, по пластиковым пакетам товары — крупы, сахар, макароны и так далее. Мало запретить использование пластиковых пакетов как переноску для товара из магазина до дома/машины. Нужно работать с бизнесом над созданием упаковок не из пластика для весовых товаров», — сказала Марина Мавлянова.

Она отметила, что крафт-пакет может считаться экологичной альтернативой пластику только в одном случае — если он изготовлен из вторично переработанных отходов, то есть из бумажной макулатуры. Если же крафт-пакеты производят из первички — древесины, то получается, что вырубают леса на замену пластика, и это не экологично.

«Крупный бизнес быстрее переключился к новым требованиям, но на Иссык-Куле есть огромное количество мелких торговых точек, где продадут пластиковый пакет. Разъяснительной работы недостаточно. Нужна информационная кампания, которая затронет не только местных жителей, но и туристов», — добавила Марина Мавлянова.

Заведующий отделом правового обеспечения Службы экологического и технического надзора при Минприроды КР Рустам Чикеев заметил, что прогресс по сокращению использования пластика на Иссык-Куле заметен, альтернатива есть, разъяснительные работы с населением проводятся.

Читайте по теме
Нужно запретить. О вреде биоразлагаемых пакетов рассказала экоактивист

«За последний год в регионе выдано около 500 предупреждений о запрете на использование пластиковых пакетов. Штрафы пока еще не выписывали», — сказал он.

Главный специалист отдела по обращению с отходами Минприроды Света Садыкова признала, что в одночасье все одноразовые пластиковые изделия с рынка убрать очень сложно. Это связано с производством, бизнес-средой, поэтому решением вопроса будут заниматься поэтапно.

Напомним, за нарушение запретов и ограничений на оборот и использование пластиковых пакетов на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области с 1 марта 2025 года могут штрафовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325345/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Нужно запретить. О вреде биоразлагаемых пакетов рассказала экоактивист
Контейнеры для еды. Назван самый опасный вид пластика
Чиновникам США, работающим в КНР, запретили вступать в отношения с китайцами
Запрет на работу в частных клиниках. В ЖК просят пересмотреть закон о медиках
Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до 30 июня
Если вы собрались на Бали: на острове для туристов вводятся правила и запреты
Ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран хочет Белый дом (перечень)
Туристов тоже касается. Как будут штрафовать за пакеты на Иссык-Куле
Приказ о запрете использования гаджетов во время уроков направлен во все школы
В Кыргызстане хотят запретить ввоз кузовов автомобилей на полгода
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Начальная школа на&nbsp;госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в&nbsp;КР Начальная школа на госязыке. Трехъязычную систему образования предлагают в КР
Бизнес
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
MBANK Travel Day: как это было и&nbsp;почему это важно для туристического бизнеса MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
9 апреля, среда
11:25
Омбудсмен призывает суды ограничить необоснованные заключения под стражу Омбудсмен призывает суды ограничить необоснованные закл...
11:20
Запрет на пакеты. Малому бизнесу нужна господдержка
11:18
На трассе Бишкек — Торугарт пьяный водитель не подчинился автоинспекторам
11:16
В 2026 году инфляция в Кыргызстане может вырасти до 7,8 процента
11:13
В Бишкеке три транссексуала избили иностранца