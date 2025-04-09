Запрет на пакеты. Малому бизнесу нужна господдержка

В Кыргызстане нужна госпрограмма по поддержке малого бизнеса при переходе на экологичную упаковку, крафт-пакеты для них непосильная ноша. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила экоактивист Марина Мавлянова.

По ее словам, бизнес на Иссык-Куле исполняет решение власти: в крупных супермаркетах на кассе больше не выдают и не продают пластиковые пакеты, а предлагают из крафтовой бумаги или многоразовые шоперы.

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«Но пройдите вглубь супермаркета, и вы увидите расфасованные, как и раньше, по пластиковым пакетам товары — крупы, сахар, макароны и так далее. Мало запретить использование пластиковых пакетов как переноску для товара из магазина до дома/машины. Нужно работать с бизнесом над созданием упаковок не из пластика для весовых товаров», — сказала Марина Мавлянова.

Она отметила, что крафт-пакет может считаться экологичной альтернативой пластику только в одном случае — если он изготовлен из вторично переработанных отходов, то есть из бумажной макулатуры. Если же крафт-пакеты производят из первички — древесины, то получается, что вырубают леса на замену пластика, и это не экологично.

«Крупный бизнес быстрее переключился к новым требованиям, но на Иссык-Куле есть огромное количество мелких торговых точек, где продадут пластиковый пакет. Разъяснительной работы недостаточно. Нужна информационная кампания, которая затронет не только местных жителей, но и туристов», — добавила Марина Мавлянова.

Заведующий отделом правового обеспечения Службы экологического и технического надзора при Минприроды КР Рустам Чикеев заметил, что прогресс по сокращению использования пластика на Иссык-Куле заметен, альтернатива есть, разъяснительные работы с населением проводятся.

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«За последний год в регионе выдано около 500 предупреждений о запрете на использование пластиковых пакетов. Штрафы пока еще не выписывали», — сказал он.

Главный специалист отдела по обращению с отходами Минприроды Света Садыкова признала, что в одночасье все одноразовые пластиковые изделия с рынка убрать очень сложно. Это связано с производством, бизнес-средой, поэтому решением вопроса будут заниматься поэтапно.

Напомним, за нарушение запретов и ограничений на оборот и использование пластиковых пакетов на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области с 1 марта 2025 года могут штрафовать.