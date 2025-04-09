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Общество

В Кыргызстане мошенники начали использовать новую схему с Wildberries

В Кыргызстане мошенники начали использовать новую схему. Она замаскирована под «дополнительный заработок» от Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Отмечается, что злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы и сайты, предлагая пользователям зарегистрироваться, внести средства на баланс и выкупить товар якобы с последующим возвратом денег и прибылью. Они также обещают возврат денежных средств и бонусы, а при достижении VIP-уровня еще и доход на миллионы сомов. Пользователи, поверившие мошенникам, думают, что участвуют в официальной программе Wildberries.

В компании заявили, что Wildberries никогда не предлагает заработок через сторонние ресурсы, Telegram и другие мессенджеры. Все операции происходят только через официальный сайт маркетплейса и мобильное приложение.

Кыргызстанцы должны обращать внимание на признаки мошенничества:

  • подозрительно выгодные условия заработка;
  • ссылки на сторонние сайты;
  • требование внести деньги или сообщить коды доступа;
  • общение вне официальных каналов маркетплейса.

Компания призывает жителей КР быть бдительными и сообщать о любых подозрительных предложениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325322/
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