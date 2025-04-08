Не вовремя исполняют задания. Мэр Бишкека сделал замечание акимам районов

В мэрии прошло плановое совещание с участием градоначальника Айбека Джунушалиева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, управления по подготовке решений и организационно-контрольной работы ранее осуществили выезд по проверке деятельности Ленинской, Первомайской, Свердловской и Октябрьской районных администраций.

По итогам представленной информации глава города сделал замечание акимам за несвоевременное исполнение возложенных задач.

Также он обратил внимание акимов и руководителей служб на качественное выполнение работы и оперативное устранение имеющихся нарушений на участке. Соответствующим службам, курирующим строительство, поручено завершить работы в установленные сроки.

Акимам поставлена задача взять под особый контроль строительство, ремонт объектов и дорог, очистку ирригационных сетей, благоустройство территорий, проводить разъяснительные беседы с хозяйствующими субъектами о приведении своих прилегающих территорий в надлежащее состояние.

Кроме того, поручено разработать систему рейтинга для глав четырех районов.