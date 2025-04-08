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Общество

В Бишкеке запустят новые автобусы, изменены схемы движения двух маршрутов

В Бишкеке с 11 апреля начнут курсировать новые автобусные маршруты № 61, 45 и 35. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, автобус № 61 будет курсировать по направлению Киркомстром — жилмассив «Кок-Жар», проходя через ключевые районы города и обеспечивая удобное сообщение с учебными заведениями.

Автобус № 45 организован по кольцевой схеме: 10-й микрорайон — улицы Алыкулова — 7 Апреля и будет двигаться в обратном направлении маршрута № 35.

Отметим, что на этих маршрутах будут задействованы современные 12-метровые автобусы ISUZU, работающие на сжиженном газе.

Кроме того, в рамках оптимизации маршрутной сети в столице внесены изменения в существующие схемы движения.

Маршрут № 51 будет курсировать по направлению КПП «Ак-Жол» — село Беш-Кунгей. Ранее он имел кольцевую схему, теперь будет следовать по прямому направлению через улицы Мыктыбек уулу Сарыбагыша, Карагул Ата, 7 Апреля, Курманджан Датки и Алма-Атинскую.

Маршрут № 9 частично изменен. Теперь автобусы будут курсировать по улицам Токомбаева и Токтоналиева вместо улицы Байтика Баатыра.

«Внесенные изменения направлены на улучшение качества транспортного обслуживания и повышение удобства передвижения для жителей и гостей города», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325309/
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