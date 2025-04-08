16:44
USD 86.83
EUR 95.46
RUB 1.02
Общество

Выставка «Жеңиш адабияты. История, которая нас объединяет» открылась в Бишкеке

Уличная выставка «Литература Победы. История, которая нас объединяет» открылась в столице Кыргызстана на бульваре Эркиндик. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Русского дома в Бишкеке
Фото Русского дома в Бишкеке

«Десять стендов рассказывают о жизни и творчестве советских российских и кыргызских писателей — современников войны. В экспозицию вошли уникальные фотографии, вырезки из газет 1940-х годов, плакаты, рукописи, обложки книг, афиши кинофильмов и другие материалы, посвященные писателям-фронтовикам», — рассказали организаторы.

Они отметили, что героями выставки стали Сооронбай Жусуев, Кубанычбек Маликов, Жоомарт Боконбаев, Чингиз Айтматов, Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Муса Джалиль, Булат Окуджава, Юлия Друнина и другие литераторы.

«Для меня Бишкек — это особенный город. Я здесь третий раз за год, и я полюбила ваш город. Когда я познакомилась с литературой Кыргызстана и поняла, насколько богаты кыргызская литература и история, я подумала, что нужно сделать выставку о том, что гуманитарные ценности, литература, культура — это то, что делает нас не только вечными, но и едиными. Мой прадед погиб под Сталинградом. И письма, которые он писал моей прабабушке, были наполнены не только любовью, но и пониманием фронтовой дружбы, которая не знала ни национальностей, ни религий. Были лишь братская любовь и стремление к единой, одной на всех Победе», — сказала автор выставки российский историк и культуролог Анна Эспарса.

Руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев заметил, что эту выставку проводят для нашей молодежи, чтобы школьники и студенты, придя домой, открыли книги писателей-фронтовиков, почитали, посмотрели старые и современные фильмы о Великой Отечественной и смогли прочувствовать и эмоционально пережить те события и понять значение Победы для всех.

Выставка будет доступна для посещения в течение месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325272/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане вышла книга к 80-летию Победы, посвященная фронтовым историям
Кыргызстан присоединился к проекту «Победа 9/45»
Исторический сериал, посвященный 80-летию Победы, снимут в Кыргызстане
Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, кинопоказ и гала-концерт артистов балета
Стихийные парковки скутеров на бульваре Эркиндик: комментарий мэрии Бишкека
В Бишкек отправят капсулу с землей с места, где погибли герои-панфиловцы
Бишкекское предприятие электрических сетей прокладывает в городе новую линию
В Бишкеке завершили реконструкцию бульвара Эркиндик
Столетие Токтогон Алтыбасаровой. Прошел мотопробег из Бишкека в село Курменты
Российский лоукостер «Победа» начал полеты из Москвы (Внуково) в город Ош
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
За&nbsp;какие нарушения водителей могут опросить на&nbsp;знание ПДД За какие нарушения водителей могут опросить на знание ПДД
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Бизнес
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
MBANK Travel Day: как это было и&nbsp;почему это важно для туристического бизнеса MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
8 апреля, вторник
16:44
Ситуация вокруг Украины. Следующий раунд переговоров РФ и США пройдет в Стамбуле Ситуация вокруг Украины. Следующий раунд переговоров РФ...
16:39
Государству добровольно вернули здание — памятник истории и культуры КР
16:34
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
16:30
Президент заявил об увеличении инвестиций в Кыргызстан после легализации казино
16:29
За сутки в Бишкеке и Чуйской области выявили 21 пьяного водителя