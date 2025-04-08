Выставка «Жеңиш адабияты. История, которая нас объединяет» открылась в Бишкеке

Уличная выставка «Литература Победы. История, которая нас объединяет» открылась в столице Кыргызстана на бульваре Эркиндик. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Фото Русского дома в Бишкеке

«Десять стендов рассказывают о жизни и творчестве советских российских и кыргызских писателей — современников войны. В экспозицию вошли уникальные фотографии, вырезки из газет 1940-х годов, плакаты, рукописи, обложки книг, афиши кинофильмов и другие материалы, посвященные писателям-фронтовикам», — рассказали организаторы.

Они отметили, что героями выставки стали Сооронбай Жусуев, Кубанычбек Маликов, Жоомарт Боконбаев, Чингиз Айтматов, Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Муса Джалиль, Булат Окуджава, Юлия Друнина и другие литераторы.

«Для меня Бишкек — это особенный город. Я здесь третий раз за год, и я полюбила ваш город. Когда я познакомилась с литературой Кыргызстана и поняла, насколько богаты кыргызская литература и история, я подумала, что нужно сделать выставку о том, что гуманитарные ценности, литература, культура — это то, что делает нас не только вечными, но и едиными. Мой прадед погиб под Сталинградом. И письма, которые он писал моей прабабушке, были наполнены не только любовью, но и пониманием фронтовой дружбы, которая не знала ни национальностей, ни религий. Были лишь братская любовь и стремление к единой, одной на всех Победе», — сказала автор выставки российский историк и культуролог Анна Эспарса.

Руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев заметил, что эту выставку проводят для нашей молодежи, чтобы школьники и студенты, придя домой, открыли книги писателей-фронтовиков, почитали, посмотрели старые и современные фильмы о Великой Отечественной и смогли прочувствовать и эмоционально пережить те события и понять значение Победы для всех.

Выставка будет доступна для посещения в течение месяца.