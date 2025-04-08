Некоторые объекты строительства предлагают вносить в реестр на платной основе

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства инициирует изменения в действующие нормативные правовые акты. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство предлагает узаконить положение о внесении объектов капитального строительства, реконструкции, перепрофилирования и перепланировки в Реестр строящихся объектов на платной основе и обосновало инициативу.

По данным Минстроя, в 2024 году проведена 3 тысячи 961 проверка по линии архитектурно-строительного контроля, в том числе:

плановые — 0;

внеплановые — 2 тысячи 453;

контрольные — 1 тысяча 508.

Оформлено 2 тысячи 23 протокола, наложены штрафы на сумму 36 миллионов 259,5 тысячи сомов, из которых взыскано 12 миллионов 606,2 тысячи.

«Финансирование деятельности департамента государственного архитектурно-строительного контроля осуществляется исключительно за счет средств республиканского бюджета, что существенно ограничивает возможности в части обеспечения необходимой материально-технической базы, а также не способствует формированию конкурентоспособных условий оплаты труда. Фонд заработной платы департамента составляет 81 миллионов 332 тысячи 300 сомов на 121 штатную единицу. Средняя зарплата инспектора составляет 30 тысяч сомов, при этом в среднем на одного инспектора приходится по 30 объектов. Относительно низкий уровень зарплаты, особенно в условиях высокой степени ответственности, многопрофильной деятельности и широкого спектра возложенных задач, формирует потенциальные предпосылки для возникновения коррупционных рисков, снижающих эффективность реализации государственного строительного контроля и надзора», — пояснили в ведомстве.

Для повышения эффективности системы государственного архитектурно-строительного контроля, обеспечения прозрачности и подотчетности при реализации надзорных полномочий, а также минимизации коррупционных рисков обоснованным и целесообразным предлагается формировать Реестр строящихся объектов на платной основе.

При этом Минстрой обещает сохранять социально ориентированный подход: от уплаты освобождаются объекты, финансируемые за счет средств республиканского и местных бюджетов.

«Поступающие средства будут аккумулироваться на специальном счете департамента государственного архитектурно-строительного контроля и использоваться целевым образом — на повышение зарплаты сотрудников, задействованных в надзоре, а также на обновление и модернизацию материально-технической базы.

Дополнительным преимуществом является снижение нагрузки на республиканский бюджет за счет частичного финансирования сотрудников из специального счета. При существующей численности ориентировочно 30 работников будут финансироваться из республиканского бюджета, остальные — через специальный счет. Ожидаемая экономия составит около 61,1 миллиона сомов», — говорится в справке-обосновании.