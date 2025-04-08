ГНС напоминает: ИП и ряд физлиц должны сдать налоговую декларацию до 1 мая

Государственная налоговая служба информирует о проведении второго этапа кампании по приему единой налоговой декларации по итогам 2024 года. Крайний срок подачи деклараций в рамках этого этапа – 1 мая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, до указанной даты представить ЕНД обязаны следующие категории налогоплательщиков:

индивидуальные предприниматели;

физические лица, осуществляющие деятельность на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;

граждане Кыргызстана, работающие в международных организациях, дипломатических или консульских учреждениях иностранных государств, находящихся на территории КР;

физические лица, получившие налогооблагаемый доход от субъекта, у которого не возникает обязательства по удержанию подоходного налога.

В ГНС также отметили, что 1 апреля текущего года завершился первый этап кампании по приему налоговых деклараций. В рамках первого этапа обязательство по представлению ЕНД распространялось на: