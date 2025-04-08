Столичная милиция набирает сотрудников из числа гражданских

Главное управление внутренних дел Бишкека набирает сотрудников на должности младшего начальствующего состава в ОВД столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.
«В конкурсе имеют право принимать участие граждане Кыргызской Республики, от 19 до 30 лет, отвечающие условиям и квалификационным требованиям при приеме на службу, установленным Законом «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики». В конкурсе могут принять участие и гражданские лица», — говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе кандидат должен предоставить следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Автобиография, 2 экземпляра (написанная собственноручно и напечатанная).
3. Автобиографический реферат в произвольной форме на 5-6 листах (от руки).
4. Анкета.
5. Справка от участкового, заверенная печатью.
6. Три рекомендательных письма от соседей, заверенные участковым и печатью.
7. Характеристика с последнего места работы или учебы.
8. Трудовая книжка (подлинник).
9. Медицинское заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе в правоохранительном органе.
10. Военный билет (подлинник и копия, заверенная нотариусом).
11. Копия паспорта (лицевая сторона и где прописан в настоящее время (ID карта), если паспорт нового образца (выписку из государственного реестра национальных паспортов граждан КР).
12. Одна фотография 9/12 и две фотографии 3/4 (на синем фоне).
13. Копия аттестата и диплома, заверенные у нотариуса.
14. Копии свидетельства о рождении, заключении брака (о расторжении брака).
15. Копии свидетельств о рождении детей.
16. Скоросшиватель и ручка.
Прием заявлений осуществляется до 17 апреля 2025 года.