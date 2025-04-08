Цель работ — замена устаревших трубопроводов, которые эксплуатируются с 1971 года и требуют срочной модернизации.

В рамках реконструкции будет увеличен диаметр трубопровода с 900 до 1 тысячи миллиметров. Это позволит улучшить гидравлический режим и повысить надежность теплоснабжения.

Мэрия Бишкека во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также пользоваться общественным транспортом вместо личного.