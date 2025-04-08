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Общество

Сайт «Электронный консул» запустил МИД Кыргызстана

Сайт «Электронный консул» запустил МИД Кыргызстана. Как пояснили в ведомстве, это сделано для удобства получения консульских услуг.

«Электронный консул» представляет информацию о:

  • полном перечне консульских услуг, предоставляемых диппредставительствами и консульствами КР;
  • правилах заграничных поездок в зависимости от типа паспорта;
  • контактах зарубежных представительств Кыргызстана и других полезных сведениях.

В сервисе доступны круглосуточные онлайн-консультации на кыргызском, русском и английском языках. Граждане могут получить помощь по вопросам виз, гражданства, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов и другим направлениям, в том числе через популярные мессенджеры Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram.

В МИД проинформировали, что также доступны новые онлайн-сервисы:

  • электронная постановка на консульский учет и снятие с учета с использованием облачной электронной подписи;
  • онлайн-запись на прием в посольства и консульства с возможностью выбора даты и времени визита.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325201/
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