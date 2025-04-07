Инновационные мешки для полива протестировали на деревьях Бишкека

Заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев и МП «Бишкекзеленстрой» впервые протестировали инновационные мешки для полива деревьев с медленным высвобождением воды. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, эксперимент прошел на двух деревьях с использованием 50 литров воды, которые аккуратно залили в мешок.

«Результаты показали, что подача воды в таком режиме обеспечивает капельный полив и позволяет поддерживать необходимый уровень влаги в течение трех дней. Это новшество способно значительно упростить уход за зелеными насаждениями в условиях ограниченного доступа к отдаленным участкам, так как полив можно осуществлять раз в три дня», — говорится в сообщении.

Фото пресс-служба мэрии Бишкека

В мэрии уверены, что использование таких технологий поможет улучшить уход за деревьями в городе и повысит уровень зеленых насаждений, что, в свою очередь, создаст более комфортную экологическую среду для жителей Бишкека.