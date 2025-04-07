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Общество

Лидер антиисламской группы сжег Коран в центре Амстердама

Фото из интернета

Лидер антиисламской группы Эдвин Вагенсвельд сжег Коран на акции протеста в Нидерландах. Об этом сообщает NL Times.

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 3 апреля, в центре Амстердама, напротив муниципального здания Стопера.

Эдвин Вагенсвельд заявил, что его права на протест ограничивают и этим действием он хочет «разбудить Нидерланды».

После сожжения Корана в центре города собрались десятки протестующих. Полиция была вынуждена оцепить территорию вокруг Стоперы. К вечеру площадь очистили и открыли для прохода.

Al Jazeera сообщает, что инцидент вызвал негативную реакцию голландских политиков и граждан. Депутат Исмаил Аббаси заявил, что инцидент является «явным подстрекательством к ненависти», а также унижает честь более миллиарда человек.

После того как Эдвин Вагенсвельд покинул место поджога, 20-30 участников контрпротеста подожгли израильский флаг и засунули его в почтовый ящик, прикрепленный к муниципальному зданию.

Сообщается, что в тот же день Эдвину Вагенсвельду назначили 20-часовой общественный труд и условный тюремный срок на одну неделю за другое правонарушение. Его признали виновным в оскорблении мусульманской общины, мэра Арнема Ахмеда Маркоуша и нарушении запрета на появление в определенных местах, а также оштрафовали на 500 евро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325155/
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