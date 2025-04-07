Сменить Ф.И.О. теперь можно онлайн через приложение «Түндүк»

Государственное учреждение «Кызмат» сообщило о запуске новой цифровой услуги. Теперь кыргызстанцы могут подать заявление на изменение фамилии, имени или отчества (Ф.И.О.) онлайн через мобильное приложение «Түндүк».

Для подачи заявки необходимо выполнить следующие шаги:

Выбрать услугу «Смена Ф.И.О.» в приложении «Түндүк». Указать тип документа (свидетельства), на основании которого проводится изменение. Ввести новое Ф.И.О. Заполнить необходимые данные. Выбрать способ доставки (при необходимости). Пройти фотоидентификацию. Подписать заявление с помощью облачной электронной подписи. После рассмотрения заявления произвести оплату через MegaPay.

Срок рассмотрения заявки составляет 3 или 10 рабочих дней. Стоимость доставки – 142 сома. Общая стоимость услуги зависит от типа предоставленного свидетельства и выбора доставки.

«Мы продолжаем делать государственные услуги удобными и доступными. Новый онлайн-сервис избавляет граждан от необходимости посещать госорганы, экономит их время и ресурсы», — отметил директор ГУ «Кызмат».

Услуга доступна круглосуточно (24/7), без необходимости стоять в очередях и заниматься бумажной волокитой.