Сменить Ф.И.О. теперь можно онлайн через приложение «Түндүк»

Государственное учреждение «Кызмат» сообщило о запуске новой цифровой услуги. Теперь кыргызстанцы могут подать заявление на изменение фамилии, имени или отчества (Ф.И.О.) онлайн через мобильное приложение «Түндүк».
Для подачи заявки необходимо выполнить следующие шаги:
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Выбрать услугу «Смена Ф.И.О.» в приложении «Түндүк».
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Указать тип документа (свидетельства), на основании которого проводится изменение.
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Ввести новое Ф.И.О.
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Заполнить необходимые данные.
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Выбрать способ доставки (при необходимости).
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Пройти фотоидентификацию.
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Подписать заявление с помощью облачной электронной подписи.
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После рассмотрения заявления произвести оплату через MegaPay.
Срок рассмотрения заявки составляет 3 или 10 рабочих дней. Стоимость доставки – 142 сома. Общая стоимость услуги зависит от типа предоставленного свидетельства и выбора доставки.
«Мы продолжаем делать государственные услуги удобными и доступными. Новый онлайн-сервис избавляет граждан от необходимости посещать госорганы, экономит их время и ресурсы», — отметил директор ГУ «Кызмат».
Услуга доступна круглосуточно (24/7), без необходимости стоять в очередях и заниматься бумажной волокитой.