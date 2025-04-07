22:24
USD 86.83
EUR 95.46
RUB 1.02
Общество

Сменить Ф.И.О. теперь можно онлайн через приложение «Түндүк»

Государственное учреждение «Кызмат» сообщило о запуске новой цифровой услуги. Теперь кыргызстанцы могут подать заявление на изменение фамилии, имени или отчества (Ф.И.О.) онлайн через мобильное приложение «Түндүк».

Для подачи заявки необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выбрать услугу «Смена Ф.И.О.» в приложении «Түндүк».

  2. Указать тип документа (свидетельства), на основании которого проводится изменение.

  3. Ввести новое Ф.И.О.

  4. Заполнить необходимые данные.

  5. Выбрать способ доставки (при необходимости).

  6. Пройти фотоидентификацию.

  7. Подписать заявление с помощью облачной электронной подписи.

  8. После рассмотрения заявления произвести оплату через MegaPay.

Срок рассмотрения заявки составляет 3 или 10 рабочих дней. Стоимость доставки – 142 сома. Общая стоимость услуги зависит от типа предоставленного свидетельства и выбора доставки.

«Мы продолжаем делать государственные услуги удобными и доступными. Новый онлайн-сервис избавляет граждан от необходимости посещать госорганы, экономит их время и ресурсы», — отметил директор ГУ «Кызмат».

Услуга доступна круглосуточно (24/7), без необходимости стоять в очередях и заниматься бумажной волокитой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325150/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Комнаты отдыха, душевые, намазкана. У ГУ «Кызмат» новое здание
Изменен график работы центров обслуживания населения
Справка об отсутствии брака за 200 сомов. Ответ госучреждения «Кызмат»
Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об отсутствии брака по 200 сомов
Расформировать Министерство цифрового развития предложили в Жогорку Кенеше
Новое здание госучреждения «Кызмат» начали строить в Бишкеке
Два отдела автоЦОН переходят на пятидневный график работы
Забирайте документы заранее. График работы ЦОНов на выходные и праздники
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Саммит ОТГ, праздники: как будут работать ЦОНы, рассказали в Минцифры
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
За&nbsp;какие нарушения водителей могут опросить на&nbsp;знание ПДД За какие нарушения водителей могут опросить на знание ПДД
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Бизнес
В&nbsp;Новопокровке к&nbsp;газу уже подключились 2&nbsp;тысячи домов В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
7 апреля, понедельник
22:21
Инновационные мешки для полива протестировали на деревьях Бишкека Инновационные мешки для полива протестировали на деревь...
22:17
Центральный рынок города Ош начнут переносить в новый комплекс с 20 апреля
22:14
Фархат Иминов назначен директором Нацагентства по инвестициям
22:00
Сменить Ф.И.О. теперь можно онлайн через приложение «Түндүк»
21:40
«Джаз_Бишкек_Весна». В рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы